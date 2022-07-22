Известный актер озвучки Дмитрий Пучков «Гоблин» рассказал, сколько зарабатывает своим творчеством

Слава начал приходить к Пучкову после того, как он выпустил несколько шуточных, пародийных переводов популярных фентезийных фильмов «Властелин колец», которые снимались по мотивам книг британского писателя Джона Рональда Толкина. Пучков так же озвучил первую часть фильма «Святые из трущоб» про приключения двух отчаянных ирландских католиков в Бостоне.