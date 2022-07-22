Известный актер озвучки Дмитрий Пучков «Гоблин» рассказал, сколько зарабатывает своим творчеством

Бывший сотрудник силовых структур, актер озвучки и автор пародийных переводов фильмов Дмитрий Пучков, известный под творческим псевдонимом Гоблин, рассказал, что его впервые официально пригласили на озвучивание киноленты только лишь спустя 10 лет его самостийной работы.
Пучков после приглашения на озвучыку филмьа еще четыре года раскручивал свое творчество, пока это наконец не дало свои плоды.
«Переводил для кинопрокатов, и в 2013 было продано билетов на 4 000 000$. У нас далеко не каждая киноконтора столько денег зарабатывает, а я это сделал практически один», — цитирует Пучкова портал «Проспект мира».
Слава начал приходить к Пучкову после того, как он выпустил несколько шуточных, пародийных переводов популярных фентезийных фильмов «Властелин колец», которые снимались по мотивам книг британского писателя Джона Рональда Толкина. Пучков так же озвучил первую часть фильма «Святые из трущоб» про приключения двух отчаянных ирландских католиков в Бостоне.