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    Известным писателям затыкают рты: Сосновский рассказал о репрессиях в ФРГ за поддержку России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Известным писателям затыкают рты: Сосновский рассказал о репрессиях в ФРГ за поддержку России

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    Vk.com / Александр Сосновский

    Известного немецкого писателя Вольфганга Биттнера собираются
    исключить из международного ПЕН-клуба за его позицию в поддержку России. Об
    этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Александр
    Сосновский.

    По словам специалиста, о репрессиях со стороны Международной
    правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных
    писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах (ПЕН-клуб),
    ему сообщил сам Вольфганг Биттнер. Последний является известным немв в

    ецким писателем, многолетним председателем и членом президиума
    Союза писателей Германии.

    «Они планируют исключить меня из ПЕН-клуба за мою
    журналистскую деятельность. Но, конечно, я не позволяю себя запугать поджигателям
    войны, оппортунистам и самодовольным пиарщикам», — цитирует слова Биттнера
    Сосновский, добавив, что немец публично поддержал российскую спецоперацию.

    Политолог напомнил, что немецкий писатель был одним из первых
    представителей профессии в стране, кто не побоялся отправиться в Крым после
    2014 года. Тогда он сумел избежать каких-либо репрессий со стороны коллег,
    поскольку обладал незыблемым авторитетом. Однако сейчас, судя по всему, в
    Европе «можно все», местные политики «свергают свою совесть».

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