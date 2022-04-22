Известным писателям затыкают рты: Сосновский рассказал о репрессиях в ФРГ за поддержку России

Политолог напомнил, что немецкий писатель был одним из первых

представителей профессии в стране, кто не побоялся отправиться в Крым после

2014 года. Тогда он сумел избежать каких-либо репрессий со стороны коллег,

поскольку обладал незыблемым авторитетом. Однако сейчас, судя по всему, в

Европе «можно все», местные политики «свергают свою совесть».