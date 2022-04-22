Известным писателям затыкают рты: Сосновский рассказал о репрессиях в ФРГ за поддержку России

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Известного немецкого писателя Вольфганга Биттнера собираются
исключить из международного ПЕН-клуба за его позицию в поддержку России. Об
этом в своем Telegram-канале сообщил политолог Александр
Сосновский.
По словам специалиста, о репрессиях со стороны Международной
правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных
писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах (ПЕН-клуб),
ему сообщил сам Вольфганг Биттнер. Последний является известным немв в
ецким писателем, многолетним председателем и членом президиума
Союза писателей Германии.
«Они планируют исключить меня из ПЕН-клуба за мою
журналистскую деятельность. Но, конечно, я не позволяю себя запугать поджигателям
войны, оппортунистам и самодовольным пиарщикам», — цитирует слова Биттнера
Сосновский, добавив, что немец публично поддержал российскую спецоперацию.
Политолог напомнил, что немецкий писатель был одним из первых
представителей профессии в стране, кто не побоялся отправиться в Крым после
2014 года. Тогда он сумел избежать каких-либо репрессий со стороны коллег,
поскольку обладал незыблемым авторитетом. Однако сейчас, судя по всему, в
Европе «можно все», местные политики «свергают свою совесть».