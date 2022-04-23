Известный российский историк Михаил Свердлов скончался в возрасте 82 лет

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Ушел из жизни известный советский и российский историк Михаил Свердлов. Ему было 82 года. О печальной новости сообщает пресс-служба петербургского университета им. Герцена.
«Сотрудники университета выражают соболезнования родным и близким профессора. Дата и место прощания с ним станут известны позже», — говорится в сообщении.
Михаил Свердлов родился 17 мая 1939 года. Во время блокады Ленинграда его с матерью эвакуировали в Вологду. После возвращения в родной город он с отличием окончил старейшую гимназию №232 и получил высшее образование на историческом факультете.
Большую часть своей профессорской карьеры Свердлов посвятил преподаванию истории России с древнейших времен до начала 19 века в университете им. Герцена. Из-под его рук вышло большое количество работ, статей и учебных пособий, посвященных Древней Руси.
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