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    Известный российский историк Михаил Свердлов скончался в возрасте 82 лет

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Известный российский историк Михаил Свердлов скончался в возрасте 82 лет

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    Ушел из жизни известный советский и российский историк Михаил Свердлов. Ему было 82 года. О печальной новости сообщает пресс-служба петербургского университета им. Герцена.

    «Сотрудники университета выражают соболезнования родным и близким профессора. Дата и место прощания с ним станут известны позже», — говорится в сообщении.

    Михаил Свердлов родился 17 мая 1939 года. Во время блокады Ленинграда его с матерью эвакуировали в Вологду. После возвращения в родной город он с отличием окончил старейшую гимназию №232 и получил высшее образование на историческом факультете.

    Большую часть своей профессорской карьеры Свердлов посвятил преподаванию истории России с древнейших времен до начала 19 века в университете им. Герцена. Из-под его рук вышло большое количество работ, статей и учебных пособий, посвященных Древней Руси.

    Ранее телеканал «360» сообщал о смерти последнего жившего в Нижегородской области Героя Советского Союза Александра Кузнецова.

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