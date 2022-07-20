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Известные тренеры из РФ прокомментировали возможную смену гражданства Касаткиной и Рублева

Известные тренеры из РФ прокомментировали возможную смену гражданства Касаткиной и Рублева
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Известные российские специалисты в области спорта прокомментировали новость о возможной смене гражданства российских теннисистов Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. 

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в этом нет ничего аномального. «Не переквалифицироваться же им в сапожники», заявила специалист в интервью РИА Новости.

Бывший прославленный теннисист Евгений Кафельников считает вариант со сменой спортивного гражданства единственным, при котором российские атлеты могут продолжать выступать на мировом и континентальном первенствах. 

Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова отметила важность поддержки для Касаткиной и Рублева с учетом сложившейся в мире ситуации. 

Теннисистам будет очень просто поменять спортивное гражданство. Специальный карантин проходить не нужно. Достаточно подготовить необходимые документы и вид на жительство. 

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