Известная блогер Мирослава Дума после 18 лет брака развелась с мужем

Российская предпринимательница и инвестор в области международной моды и блогер Мирослава Дума, которая страдает редким заболеванием легких, после 18 лет развелась с мужем бизнесменом Алексеем Михеевым в мировом суде Москвы. Об этом пишет Starhit.
На днях появилась информация, что 37-летняя Мирослава Дума решила расторгнуть брак и даже трое общих детей не смогли остановить бизнесвумен. Пользователи Сети гадают, что стало причиной такого шага. Многие подозревают, что развод фиктивный и Дума просто хочет дистанцировать от России бизнес, только-только набравший ход на Западе. В пользу этого говорят и поступки Мирославы, которая стала усиленно рекламировать свои украинские корни.
Отметим, что в 2019 году Мирослава Дума рассказала общественности, что врачи ей поставили страшный диагноз, диагностировав редкое заболевание легких, и «дали семь месяцев, чтобы жить».