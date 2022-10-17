Известная блогер Мирослава Дума после 18 лет брака развелась с мужем

На днях появилась информация, что 37-летняя Мирослава Дума решила расторгнуть брак и даже трое общих детей не смогли остановить бизнесвумен. Пользователи Сети гадают, что стало причиной такого шага. Многие подозревают, что развод фиктивный и Дума просто хочет дистанцировать от России бизнес, только-только набравший ход на Западе. В пользу этого говорят и поступки Мирославы, которая стала усиленно рекламировать свои украинские корни.