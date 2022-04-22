«Известия»: засевшие на «Азовстали» нацисты утратили боевой дух

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Боевой дух участников националистических формирований, укрывающихся
в глубинах осажденного завода «Азовсталь» в Мариуполе, максимально подавлен. Об
этом сообщили корреспонденты «Известий» Роман Польшаков и Семен Еремин.
Информацией о моральном состоянии засевших на «Азовстали»
украинских боевиков с журналистами поделился пулеметчик одной из штурмовых
групп с позывным «Танк». По его словам, националисты укрываются на заводе уже
второй месяц.
«И в подразделениях у них моральный дух максимально
подавленный. Мы ловили бойцов — их бросали командиры, они сбегали сами», —
рассказал военнослужащий.
При этом, как объявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, российские
солдаты смогли полностью освободить Мариуполь от украинских националистов. По
его словам, подобный исход был неизбежен, передает «Царьград».