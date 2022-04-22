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    «Известия»: засевшие на «Азовстали» нацисты утратили боевой дух

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    «Известия»: засевшие на «Азовстали» нацисты утратили боевой дух

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    Федеральное агентство новостей

    Боевой дух участников националистических формирований, укрывающихся
    в глубинах осажденного завода «Азовсталь» в Мариуполе, максимально подавлен. Об
    этом сообщили корреспонденты «Известий» Роман Польшаков и Семен Еремин.

    Информацией о моральном состоянии засевших на «Азовстали»
    украинских боевиков с журналистами поделился пулеметчик одной из штурмовых
    групп с позывным «Танк». По его словам, националисты укрываются на заводе уже
    второй месяц.

    «И в подразделениях у них моральный дух максимально
    подавленный. Мы ловили бойцов — их бросали командиры, они сбегали сами», —
    рассказал военнослужащий.

    При этом, как объявил ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, российские
    солдаты смогли полностью освободить Мариуполь от украинских националистов. По
    его словам, подобный исход был неизбежен, передает «Царьград».

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