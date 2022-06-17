«Известия»: Европу ожидает резкий рост цен на голубое топливо

Цены на газ в Европе могут в ближайшей перспективе вырасти до 2 тысяч долларов за кубометр. Об этом сообщили отраслевые эксперты в разговоре с «Известиями».
Аналитики ожидают увеличения стоимости газа до 1,8 тысячи долларов за кубометр газа в середине июня. Однако может произойти и долгосрочный рост цены на газ из-за сохранения его нехватки на рынках.
«На этой неделе мы ожидаем увеличения европейских цен на газ до 1,8 тысяч долларов за тысячу кубометров, а в июле не исключаем их роста выше 2 тысяч долларов», — отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс».
Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман отметил, что цены на газ в Европе зависят от скорости возвращения в эксплуатацию «Северного потока». По его словам, смягчить рост цен мог бы и СП-2, однако Германия отложила сертификацию газопровода по политическим мотивам, пишет URA.RU.
Проблемы с топливом также связаны и с масштабной санкционной кампанией против России из-за начала спецоперации на Украине. Однако политика рестрикций в первую очередь нанесла удар по самим же ее инициаторам в лице США и их союзников.