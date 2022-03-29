«Известия»: беженцы с Украины пытаются ввозить в Россию оружие в тайниках

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Жители Украины сбегают с неспокойных территорий в другие страны. Многие отправляются в Россию, правда, не всегда с благими намерениями, сообщает корреспондент «Известий».
Некоторые украинцы пытаются провести в машинах оружие, которое размещают в тайниках. Например, некоторые прячут его в двойном дне багажника авто.
«Самое необычное место было, это под запасным колесом был
сделан искусственный фальшпол, который был замаскирован под естественную обивку
автомобиля, там была обнаружена граната», — сообщил военнослужащий военной полиции МО РФ Денис в беседе российскому СМИ.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены нацбатальонов не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с
маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих
условиях.