«Известия»: беженцы с Украины пытаются ввозить в Россию оружие в тайниках

pixabay.com Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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pixabay.com

Жители Украины сбегают с неспокойных территорий в другие страны. Многие отправляются в Россию, правда, не всегда с благими намерениями, сообщает корреспондент «Известий».

Некоторые украинцы пытаются провести в машинах оружие, которое размещают в тайниках. Например, некоторые прячут его в двойном дне багажника авто. 

«Самое необычное место было, это под запасным колесом был
сделан искусственный фальшпол, который был замаскирован под естественную обивку
автомобиля, там была обнаружена граната», — сообщил военнослужащий военной полиции МО РФ Денис в беседе российскому СМИ. 

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка
из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как
живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По
ее словам, члены нацбатальонов не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с
маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих
условиях.

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