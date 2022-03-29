«Известия»: беженцы с Украины пытаются ввозить в Россию оружие в тайниках

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео, на котором беженка

из Мариуполя рассказала, что националисты прикрывались мирными жителями как

живым щитом и во время отступления подорвали городской драматический театр. По

ее словам, члены нацбатальонов не выпускали людей и не давали им воды. Так, жителям города вместе с

маленькими детьми пришлось просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих

условиях.