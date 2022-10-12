Извергающийся вулкан на острове Стромболи стал местом притяжения туристов

Вулкан, расположенный на итальянском острове Стромболи, стал пользоваться большой популярностью среди туристов. Как сообщает газета la Repubblica, все номера в отелях острова были забронированы путешественниками.
Специалисты итальянской службы гражданской обороны предупреждают, что вулкан на острове Стромболи может представлять опасность. Отмечается, что площадь оцепленной территории вокруг кратера была увеличена после небольшого взрыва и выброса крупной массы пепла и дыма. Несмотря на предостережения властей, туристы продолжают прибывать на остров. Они заняли все номера в местных отелях, а также забронировали столики в местных ресторанах. Согласно статистическим данным мэрии города Липари, в настоящее время на острове находятся около 600 человек.
Как сообщает телеканал «360», в начале августа произошло извержение крупного вулкана Фаградальсфьядль, расположенного в Исландии. Как утверждают ученые, вулкан спал на протяжении шести тысячелетий.