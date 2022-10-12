Извергающийся вулкан на острове Стромболи стал местом притяжения туристов

Специалисты итальянской службы гражданской обороны предупреждают, что вулкан на острове Стромболи может представлять опасность. Отмечается, что площадь оцепленной территории вокруг кратера была увеличена после небольшого взрыва и выброса крупной массы пепла и дыма. Несмотря на предостережения властей, туристы продолжают прибывать на остров. Они заняли все номера в местных отелях, а также забронировали столики в местных ресторанах. Согласно статистическим данным мэрии города Липари, в настоящее время на острове находятся около 600 человек.