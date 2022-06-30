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Израильтянин Козловский рассказал о своем принудительном призыве в ряды ВСУ

Израильтянин Козловский рассказал о своем принудительном призыве в ряды ВСУ
Vincenzo Circosta Keystone Press Agency Global Look Press

Израильтянин Владимир Козловский, который также имеет гражданство Украины, был насильно призван в ряды ВСУ и отправлен в зону боевых действий.

Козловский с семьей пытался покинуть территорию Украины в районе Ужгорода, однако был задержан пограничниками и принудительно призвали в украинскую армию. Его определили в 24-ю бригаду ВСУ, позднее мужчина сдался в плен бойцам Народной милиции ЛНР. Козловский рассказал, что в израильском посольстве ему дали специальную справку для отъезда из Украины, которая не произвела никакого впечатления на украинских пограничников, сотрудников военкомата и командование ВСУ.

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