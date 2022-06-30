Израильтянин Козловский рассказал о своем принудительном призыве в ряды ВСУ

Козловский с семьей пытался покинуть территорию Украины в районе Ужгорода, однако был задержан пограничниками и принудительно призвали в украинскую армию. Его определили в 24-ю бригаду ВСУ, позднее мужчина сдался в плен бойцам Народной милиции ЛНР. Козловский рассказал, что в израильском посольстве ему дали специальную справку для отъезда из Украины, которая не произвела никакого впечатления на украинских пограничников, сотрудников военкомата и командование ВСУ.