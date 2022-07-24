Израильский премьер Лапид: закрытие офиса «Сохнут» повлияет на отношения с Россией

Ранее премьер страны заявил, что правительственная делегация в ближайшее время посетит Россию, чтобы проверить ситуацию с агентством «Сохнут», которое занималось репатриацией людей в Израиль.

По его словам, власти страны считают чрезвычайно важными контакты с Москвой.

Ликвидация в РФ представительства Еврейского агентства «Сохнут» повлияет на отношения Израиля с Россией, сообщил премьер-министр Яир Лапид.