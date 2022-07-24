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Израильский премьер Лапид: закрытие офиса «Сохнут» повлияет на отношения с Россией

Израильский премьер Лапид: закрытие офиса «Сохнут» повлияет на отношения с Россией
pxhere.com

Ликвидация в РФ представительства Еврейского агентства «Сохнут» повлияет на отношения Израиля с Россией, сообщил премьер-министр Яир Лапид.

По его словам, власти страны считают чрезвычайно важными контакты с Москвой.

«Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения», — отметил Лапид.

Ранее премьер страны  заявил, что правительственная делегация в ближайшее время посетит Россию, чтобы проверить ситуацию с агентством «Сохнут», которое занималось репатриацией людей в Израиль.

Израиль лапид сохнут
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