Израильская газета сообщила о переезде “Яндекса” в Тель-Авив. В компании это опровергли — заявление обсуждают в сети

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В сети обсуждают судьбу “Яндекса” в России. Ранее израильская газета Calcalist сообщила, что основатель и генеральный директор группы компаний “Яндекс” Аркадий Волож планирует релокацию всех сотрудников в Тель-Авив. По данным газеты, Волож даже обратился с письмом к израильскому премьер-министру Нафтали Беннету, а также министру финансов, министру внутренних дел и министру инноваций, информации и технологий, чтобы обсудить возможность содействия российским специалистам и предоставления им упрощенного оформления трудоустройства в стране. Однако в пресс-службе “Яндекса” эту информацию сегодня опровергли.
Перенос штаб-квартиры Яндекса из Москвы или релокация команд из России не планируется. Офис “Яндекса” в Тель-Авиве работает много лет. Его сотрудники занимаются развитием Yango (международное подразделение “Яндекс.Такси”. — Прим.ред.), беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов. Мы продолжаем нанимать людей на часть вакансий, в том числе в Израиле. Некоторые из вакансий допускают возможность релокации. Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом,
— говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале.
В “Яндексе” также сообщили, что причиной “громкой новости” стала ошибка перевода документа, который попал в редакцию газеты, с английского на иврит. Источник Forbes, близкий к “Яндексу”, подтвердил, что письмо действительно было отправлено, но не стал комментировать его содержание.
Ситуация вызвала реакцию в телеграм-каналах.
Как сделать так, чтобы шутку о переезде компании в Израиль из телеграма узнали вообще все и одновременно сообщить о том, что часть твоих сотрудников эмигрировала из страны.
Каждый сотрудник “Яндекса” мечтает быть Красильщиком, но не каждому дано,
— прокомментировали опровержение “Яндекса” в канале “Беспощадный пиарщик”.
Ранее в Израиль уехала экс-гендиректор “Яндекса” Елена Бунина. Свой отъезд она связала со спецопераций на Украине и заявила, что не планирует возвращаться.
Илья Красильщик был главой “Яндекс.Лавки”, но в ноябре прошлого года заявил, что покидает пост. Однако недавно выяснилось, что он продолжал все это время получать зарплату. Признаться в этом Красильщику пришлось в апреле этого года, когда на него завели уголовное дело по статье “о фейках о российской армии” и ему действительно пришлось покинуть компанию.
Издание “Медуза” (признано Минюстом СМИ-иноагентом) сообщало, что после начала спецоперации на Украине около 5 000 сотудников “Яндекса” выехали за границу, однако, продолжили работать на компанию — часть из них уже вернулась обратно.
В конце апреля стало известно, что “Яндекс” договорился с VK о продаже сервисов “Новости” и “Дзен”. После начала спецоперации “Яндекс.Новости” неоднократно критиковали за необъективную информационную политику. Компания же утверждала, что сотрудники сервиса не влияют на отображение новостей, так как за это отвечает алгоритм.
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