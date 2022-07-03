Израильская El-Al – единственный гражданский авиаперевозчик, самолеты которой оснащены системой противоракетной обороны. Как она работает?

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Хакер Иммануэль Дебир рассказал интересные подробности о самолетах израильской компании El-Al. Данные хоть и не являются тайной, но известны не всем. Так, El-Al — единственная коммерческая авиакомпания, самолеты которой оснащены системой противоракетной обороны. «Не сомневаюсь, полезная особенность в наши дни», — написал Иммануэль Дебир.





El-AL начала устанавливать противоракетную защиту в свои коммерческие самолеты в 2004 году. В первоначальном виде она представляла собой комплекс из радиолокационной системы, определяющей приближение ракеты, и пиротехнических устройств, выделявших большое количество тепла при сгорании. Их еще называют тепловыми ловушками. Такие ловушки позволяли обмануть ракеты, увести их в сторону от самолета. Суда El-Al, на которых была установлена ??эта система, летали над враждебными Израилю территориями Африки, Ближнего Востока и Индии. Радиолокационная система состояла из четырех антенн — одной спереди, двух по бокам и одной сзади, за счет чего обеспечивался «обзор» на 360 градусов.

Однако не все официальные лица в израильской гражданской авиации были в восторге от такой системы защиты, так как она потенциально была достаточно пожароопасной. Поэтому инженеры придумали новый комплекс, который обходится без тепловых ловушек. Он называется C-Music.

Система размещается на обшивке самолета внизу (она представляет собой своеобразную капсулу длиной около 2,5 метров) и использует лазеры, которые концентрируются на системе наведения ракеты и выводят ее из строя, в результате чего та отклоняется от цели. C-Music полностью автоматизирована, сразу после обнаружения потенциальной угрозы происходит информирование пилота. Она адаптирована для большого количества коммерческих самолетов, включая Boeing 737, 747 и 777.