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    Израиль намерен построить барьер длиной 40 км на Западном берегу Иордана

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress.com/Ilia Yefimovich/dpa

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    globallookpress.com/Ilia Yefimovich/dpa

    Правительство Израиля утвердило строительство бетонного
    заграждения вдоль Западного берега реки Иордан. Оно заменит проволочный забор,
    установленный в этом месте 20 лет назад, сообщила Армия обороны Израиля
    (ЦАХАЛ).

    Ожидается, что реконструкция завершится в ближайшие
    несколько недель. При этом длина забора составит девять метров, а длина 40
    километров.

    «Защитный барьер будет иметь длину около 40 км от района
    Салем на Западном берегу до района Бат-Хефер. Он будет высотой до 9 м и заменит
    забор, построенный около 20 лет назад», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

    Бетонное заграждение будет оборудовано особыми средствами
    защиты и новыми технологическими компонентами. Руководят проектом Минобороны Израиля
    и ЦАХАЛ.

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