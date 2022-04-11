Израиль намерен построить барьер длиной 40 км на Западном берегу Иордана

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Правительство Израиля утвердило строительство бетонного
заграждения вдоль Западного берега реки Иордан. Оно заменит проволочный забор,
установленный в этом месте 20 лет назад, сообщила Армия обороны Израиля
(ЦАХАЛ).
Ожидается, что реконструкция завершится в ближайшие
несколько недель. При этом длина забора составит девять метров, а длина 40
километров.
«Защитный барьер будет иметь длину около 40 км от района
Салем на Западном берегу до района Бат-Хефер. Он будет высотой до 9 м и заменит
забор, построенный около 20 лет назад», — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Бетонное заграждение будет оборудовано особыми средствами
защиты и новыми технологическими компонентами. Руководят проектом Минобороны Израиля
и ЦАХАЛ.
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