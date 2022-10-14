«Изоляция? Нет, не слышали»: как один шаг России в Астане свел на нет сговор стран G7

«Страны, которые принимают участие в саммите в Астане — это добрая половина земного шара. Если посмотреть на G7, то он даже в сравнение не встает с 27 государствами, которые встречаются на высшем уровне сегодня в Казахстане. Все эти страны формируют треть мировой экономики —это динамично развивающиеся и потенциально растущие экономики мира. Этого нельзя сказать про группу западных государств», — резюмировал наш собеседник.