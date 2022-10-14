«Изоляция? Нет, не слышали»: как один шаг России в Астане свел на нет сговор стран G7

В Астане начался VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Участие России в столь крупных мировых встречах развеивает миф об изоляции России и смещает центр мировой политики с Запада на Восток. Таким мнением в беседе с «Народными Новостями» поделился директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
В период с 12 по 14 октября в столице Казахстана пройдет ряд международных мероприятий с участием десятка президентов и глав правительств. В эти дни состоятся сразу три крупных саммита, форумы и двусторонние встречи между участниками. На саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии прибыли полсотни делегаций из 27 государств и международных организаций.
Участие России в саммите развеивает навязанный Западом миф об изоляции России от мира, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По словам политолога, с Россией хотят вести диалог как страны Запада, так и государства Азии.
«Ни о какой изоляции речи быть не может. В западных странах, где больше всех говорят про изоляцию России, идет интенсивный диалог с президентом России. Так что никакой изоляции нет. Только на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии участвует 27 государств мира. Это чуть больше половины населения земного шара», — рассказал Мартынов.
По словам политолога, участие Владимира Путина в заседании глав-государств СНГ и саммите Россия — Центральная Азия говорит о том, что центр мировой политики смещается с Запада на Восток. Такой шаг России свел на нет «шабаш G7», уверен эксперт.
«Страны, которые принимают участие в саммите в Астане — это добрая половина земного шара. Если посмотреть на G7, то он даже в сравнение не встает с 27 государствами, которые встречаются на высшем уровне сегодня в Казахстане. Все эти страны формируют треть мировой экономики —это динамично развивающиеся и потенциально растущие экономики мира. Этого нельзя сказать про группу западных государств», — резюмировал наш собеседник.
Отметим, что в ходе выступления на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент России Владимир Путин отметил, что в регионе крепнут новые центры силы, и это едва ли не ключевой фактор перехода мировой политики к многополярности. У главы российского государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.