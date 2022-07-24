Изолированная Кудрявцева напугала поклонников новостью об избиении

Телеведущая Лера Кудрявцева напугала поклонников новым видео в социальной сети. Фанаты предположили, что знаменитость попала в серьезную переделку, которая завершилась приездом полиции, пишет BLITZ+.
На опубликованных звездой кадрах видно полицейский автомобиль. Кудрявцева отметила, что случилось что-то серьезное с избиением. Эта ситуация заставила ее выбежать на улицу и даже забыть о самоизоляции, несмотря на коронавирус.
«Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай Бог. Сразу поправляешься!» — заявила Кудрявцева.
Ранее «Народные Новости» писали, что журналистка Алена Жигалова вспомнила, что продюсер Андрей Разин так же, как и Шатунова, таскал по судам телеведущую Леру Кудрявцеву. При этом Кудрявцева не выдержала напряжения и попала в больницу.