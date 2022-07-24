Изолированная Кудрявцева напугала поклонников новостью об избиении

Ранее «Народные Новости» писали, что журналистка Алена Жигалова вспомнила, что продюсер Андрей Разин так же, как и Шатунова, таскал по судам телеведущую Леру Кудрявцеву. При этом Кудрявцева не выдержала напряжения и попала в больницу.