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Изолированная Кудрявцева напугала поклонников новостью об избиении

Изолированная Кудрявцева напугала поклонников новостью об избиении
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Телеведущая Лера Кудрявцева напугала поклонников новым видео в социальной сети. Фанаты предположили, что знаменитость попала в серьезную переделку, которая завершилась приездом полиции, пишет BLITZ+.

На опубликованных звездой кадрах видно полицейский автомобиль. Кудрявцева отметила, что случилось что-то серьезное с избиением. Эта ситуация заставила ее выбежать на улицу и даже забыть о самоизоляции, несмотря на коронавирус.

«Хочешь выздороветь за пять минут — пусть изобьют кого-то из твоих близких, не дай Бог. Сразу поправляешься!» — заявила Кудрявцева.

Ранее «Народные Новости» писали, что журналистка Алена Жигалова вспомнила, что продюсер Андрей Разин так же, как и Шатунова, таскал по судам телеведущую Леру Кудрявцеву. При этом Кудрявцева не выдержала напряжения и попала в больницу.

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RusNewsToday24
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