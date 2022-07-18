Новости0

Изобретенное в США сердце для биоробота работает лучше человеческого

Изобретенное в США сердце для биоробота работает лучше человеческого
Photo by Alex Knight on Unsplash

Ученые из Корнельского университета разработали уникальное искусственное сердце для биоробота, которое работает лучше человеческого.

Орган выполнен в формате деформируемого насоса, который работает на магнитных и гидродинамических силах. Результаты научного эксперимента опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Насос состоит из силиконовой трубки и катушек проволоки — соленоидов. Внутри трубки находится твердый магнитный сердечник с магнитореологической жидкостью. Она застывает под воздействием магнитного поля, тем самым удерживая сердечник в центре. По словам экспертов, данное устройство может работать непрерывно, двигаясь вперед-назад, подобно поршню.

биоробот сердце ученые
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.