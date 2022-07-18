Изобретенное в США сердце для биоробота работает лучше человеческого

Насос состоит из силиконовой трубки и катушек проволоки — соленоидов. Внутри трубки находится твердый магнитный сердечник с магнитореологической жидкостью. Она застывает под воздействием магнитного поля, тем самым удерживая сердечник в центре. По словам экспертов, данное устройство может работать непрерывно, двигаясь вперед-назад, подобно поршню.