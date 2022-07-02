Изображения чехлов демонстрируют отличия камеры Huawei Mate 50 Pro от Mate 50

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В Сети появились новые изображения, проливающие свет на то, каким будут смартфоны серии Mate 50. Так, по новым изображениям чехлов можно понять, чем отличаются камеры Mate 50 и Mate 50 Pro.

Концептуально у этих моделей все одинаково: четыре круглых выреза и большой круглый блок самой камеры. Но есть нюансы: так, у Mate 50 Pro расстояние между модулями больше. Это наводит на мысль о том, что в старшей модели используются более крупные сенсоры. В том же Xiaomi 12S Ultra будет дюймовый датчик, а Mate 50 Pro как раз будет с ним конкурировать. Так что не исключено появление столь крупного сенсора и у флагмана Huawei. В младшей модели, естественно, датчики будут попроще.

Еще одно отличие – в более длинном вертикальном вырезе между верхними модулями в Huawei Mate 50 Pro. Судя по ранее опубликованному рендеру, этот вырез – для вспышки. В нижней части модели ничем отличаться не будут.

О Huawei Mate 50 известно то, что у него не будет много оперативно памяти – максимум составит 8 ГБ. Варианты флеш-памяти – 128 или 256 ГБ. Также будет ОС HarmonyOS 3.0 и SoC Snapdragon 8 Gen 1, хотя поговаривают и об однокристальной системе Kirin 9000s. Официальная премьера Huawei Mate 50 ожидается 12 сентября. В этот же день Huawei представит свой второй автомобиль – большой гибридный кроссовер Aito M7.