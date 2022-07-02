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Изображения чехлов демонстрируют отличия камеры Huawei Mate 50 Pro от Mate 50

Изображения чехлов демонстрируют отличия камеры Huawei Mate 50 Pro от Mate 50

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В Сети появились новые изображения, проливающие свет на то, каким будут смартфоны серии Mate 50. Так, по новым изображениям чехлов можно понять, чем отличаются камеры Mate 50 и Mate 50 Pro.

Концептуально у этих моделей все одинаково: четыре круглых выреза и большой круглый блок самой камеры. Но есть нюансы: так, у Mate 50 Pro расстояние между модулями больше. Это наводит на мысль о том, что в старшей модели используются более крупные сенсоры. В том же Xiaomi 12S Ultra будет дюймовый датчик, а Mate 50 Pro как раз будет с ним конкурировать. Так что не исключено появление столь крупного сенсора и у флагмана Huawei. В младшей модели, естественно, датчики будут попроще.

Изображения чехлов демонстрируют отличия камеры Huawei Mate 50 Pro от Mate 50

Еще одно отличие – в более длинном вертикальном вырезе между верхними модулями в Huawei Mate 50 Pro. Судя по ранее опубликованному рендеру, этот вырез – для вспышки. В нижней части модели ничем отличаться не будут.

Изображения чехлов демонстрируют отличия камеры Huawei Mate 50 Pro от Mate 50
Изображения чехлов демонстрируют отличия камеры Huawei Mate 50 Pro от Mate 50

О Huawei Mate 50 известно то, что у него не будет много оперативно памяти – максимум составит 8 ГБ. Варианты флеш-памяти – 128 или 256 ГБ. Также будет ОС HarmonyOS 3.0 и SoC Snapdragon 8 Gen 1, хотя поговаривают и об однокристальной системе Kirin 9000s. Официальная премьера Huawei Mate 50 ожидается 12 сентября. В этот же день Huawei представит свой второй автомобиль – большой гибридный кроссовер Aito M7.

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