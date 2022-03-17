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Измены: реакция мужчин и женщин JuliaPsychologist



Instruction

1. Измена мужа

Полигамность мужчины является фактом жизни, даже если в нее не хочется верить. Поэтому они просто не воспринимают измену как предательство отношений. У мужчин получается одновременно осознавать свои личные потребности и обязательства перед семьей.

Например, муж в браке считает своим долгом обеспечивать семью финансами, помогать в воспитании детей и следить за довольством жены. Вместе с тем, для себя он может хотеть острых ощущений, не связанных с комфортом в семье.

Желание другой женщины воспринимается как физическая разрядка, вроде тренировки в спортзале или быстрой езды. Эмоционально муж может совершенно не связывать неверность и супружеские обязательства. Схожая ситуация с курортными романами. Мужчина может думать про это, как игру или своеобразную охоту, которая не имеет никакого отношения к реальной и обыденной жизни. У него возникает желание ощутить себя более молодым и привлекательным.

Скорее всего, измена мужа не означает, что он охладел или разлюбил супругу. Другое дело, когда в семье постоянно напряженные отношения, идущие к разрыву. Тогда муж может завести полноценный роман на стороне. Если он влюбился в другую и имеет намерение завести с ней новую семью, то только жене решать, хочет ли она попробовать побороться за сохранение брака или лучшим решением будет разойтись.

2. Измена жены

Женщина воспринимает интимную близость совершенно по-другому. Для нее секс почти равноценен чувствам. Если жена изменила мужу, значит есть проблемы в отношениях эмоционального характера. Неверность может быть сигналом о том, что к ней относятся не так, как она того желает.

Женщина чувствует себя нелюбимой и униженной, а роман на стороне дает ей силы самоутверждаться. Жена также может изменить мужу из-за длительной сексуальной неудовлетворенности. Возможно, мужчина слишком сильно зациклен только на себе в постели, забывая или уделяя недостаточно внимания желаниям супруги. Жена тоже хочет испытать блаженство, пусть даже с другим.

Еще одной распространенной причиной женский измены – месть. Часто жену толкает на неверность злость от похождений мужа. Она хочет обратить на себя внимание супруга таким образом. Правда, в итоге может получиться обратная реакция и разрыв союза. Никто не застрахован от влюбленности в другого мужчину.

3. Иногда бывает, что в браке чувства просто угасают и сходят со временем на нет. Обратите внимание на вещи, которые специалисты не рекомендуют делать: не изменяйте партнеру в ответ, не выясняйте отношения с соперником или соблазнительницей напрямую, унижаться перед супругом и умолять его вернуться, забываться в алкоголе, стремиться к полному одиночеству или отшельничеству. Реакция на измену должна зависеть от причин, породивших ее. Продолжать ли отношения в браке или прекращать, решать только супругам.



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