Измена: дать друг другу еще один шанс JuliaPsychologist



You will need

Первым порывом после измены супруга является желание расстаться. Ощущение предательства затуманивает разум, мешая выяснить причину неверности и разобраться в проблемах брака. Когда эмоции сменяются рациональным взглядом, возникает страх окончательного разрыва отношений.

Выделяют следующие причины желания дать второй шанс.

Instruction

1. 1. Чувство незаконченности отношений. Возможно пара не до конца понимала, что каждый хочет получить от союза, чувство незавершенности порождает мысль начать сначала. Стоит выяснить, совпадают ли ожидания от брака у партнеров или нет.

2. 2. Эмоциональная привязанность. Даже после расставания могут остаться чувства к бывшему партнеру, навязчивые мысли о другом варианте развития событий. Если такие порывы взаимны, стоит обсудить новое начало отношений.

3. 3. Страх одиночества. Очень сильно пугает пострадавшую сторону остаться без пары. Это толкает забыть все неблаговидные поступки и простить партнёра. Однако, остается большая вероятность повторения неприятных ситуаций и ссор.

4. Психологи советуют ответить на следующие вопросы, чтобы решить, стоит ли давать второй шанс отношениям:

На сколько был ценный союз до расставания?

Что положительного давал партнер?

Получалось у Вас реализовываться и развиваться?

Чем Вы были недовольны в отношениях?

Стоит ли рисковать эмоциональным благополучием ради возвращения старого союза?

Совпадают ли моральные принципы партнеров?

Отражаются ли его негативные поступки на Вашем поведении?

Замените вопрос «Дать второй шанс?» другим «Будем ли мы счастливы вместе?».

Готовы ли партнеры решить личные проблемы для развития совместных отношений?

Итак, если супруги решили возобновить свои отношения, как им быть?

Note

Обоим партнерам необходимо осознавать, что прежних отношений не будет. Конфликты, ссоры и обиды оставили отпечаток. Новый союз будет строиться с учетом прошлых ошибок. Обоим партнёрам требуется поменять привычки и поведение для создания более счастливых и длительных отношений. Подготовьтесь к тому, что обиды не забудутся сразу. На возвращение доверия необходимо время и старания. Отношения восстанавливаются постепенно, нужно набраться терпения. Разберитесь в истинных причинах расставания, чтобы избежать повторения ошибок в будущем. Обговорите, чего не хватало каждому в паре, какие желания оставались неудовлетворенными.

Useful advice

Повторные отношения возможно только тогда, когда партнеры осознают ответственность за приобретение собственного счастья. Каждый в паре должен стараться для крепкого брака. Помните, что оба человека должны идти на встречу друг другу. Нет виноватого только одного.



