Изготовители мебели из Бурятии могут расширить производство после ухода IKEA из России

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Бурятские изготовители мебели смогут расширить производство в целях импортозамещения ушедшей из России IKEA. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
В настоящий момент в регионе есть несколько производителей мебели, отметил он. Один из них выпускает предметы для школы. Власти уже работают над тем, чтобы обеспечивать учебные учреждения бурятской продукцией, передает РИА Новости.
«Требуется расширение производства. У них объемы производства небольшие, и мы сейчас с ними работаем по вопросу расширения», — отметил Цыденов.
Есть и производители, занимающиеся производством мебели для дома, добавил губернатор. У них, считает он, большие перспективы в связи с уходом IKEA.
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