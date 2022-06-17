Издатель Габрелянов отметил новый подход выступления Путина на ПМЭФ-2022

«Президент Путин выступал сегодня с совершенно новым подходом. Самое главное, он сказал, что концепция меняется. Обратил внимание на то, что бизнес должен работать на благо будущего поколения, ради репутации собственного имени, а не ради личного обогащения», — добавил Габрелянов.