Издатель Габрелянов отметил новый подход выступления Путина на ПМЭФ-2022

Генеральный директор издательского дома News Media Арам Габрелянов посетил Петербургский международный экономический форум. Особое внимание он уделил выступлению президента РФ Владимира Путина.
Глава страны затронул ряд вопросов, которые посвящены развитию страны и экономике. В комментарии Федеральному агентству новостей (входит в Медиагруппу «Патриот») Габрелянов отметил слова Путина о бизнесе.
«Президент Путин выступал сегодня с совершенно новым подходом. Самое главное, он сказал, что концепция меняется. Обратил внимание на то, что бизнес должен работать на благо будущего поколения, ради репутации собственного имени, а не ради личного обогащения», — добавил Габрелянов.
В заключении издатель дал напутствие молодым журналистам. По его мнению, если сотрудникам СМИ не нравятся редакторы, нужно «сделать свой канал, который наберет миллион подписчиков».