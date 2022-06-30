Издание The Telegraph рассказало о стратегических успехах Владимира Путина

Автор статьи Ричард Кемп отметил, что глава КНР Си Цзиньпин сообщил укрепить экономические и военные отношения с Россией, несмотря на все предупреждения президента США Джо Байдена. При этом на стороне российского президента также остались Индия и ЮАР.