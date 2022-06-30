Новости0

Издание The Telegraph рассказало о стратегических успехах Владимира Путина

Издание The Telegraph рассказало о стратегических успехах Владимира Путина
kremlin.ru / Администрация президента России

Издание The Telegraph сообщает, что многие страны мира укрепили сотрудничество с Россией, благодаря стратегическим успехам Владимира Путина.

Автор статьи Ричард Кемп отметил, что глава КНР Си Цзиньпин сообщил укрепить экономические и военные отношения с Россией, несмотря на все предупреждения президента США Джо Байдена. При этом на стороне российского президента также остались Индия и ЮАР.

«Индонезия также отказалась присоединиться к санкционной войне против России, и, несмотря на давление, пригласила Путина на саммит G20 на Бали в ноябре», — сообщили в издании.

Федеральное агентство новостей
Федеральное агентство новостей

The Telegraph сообщило, что ряд стран Ближнего Востока строят хорошие отношения с Россией. Среди них Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран и Египет.

«Вместе с Си президент Египта ас-Сиси выступил на Петербургском международном экономическом форуме», — напомнил журналист.

Кемп подчеркнул, что все это резко контрастирует с Западом, который провел саммит G7 и не смог достичь каких-либо результатов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.