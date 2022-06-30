Издание The Telegraph сообщает, что многие страны мира укрепили сотрудничество с Россией, благодаря стратегическим успехам Владимира Путина.
Автор статьи Ричард Кемп отметил, что глава КНР Си Цзиньпин сообщил укрепить экономические и военные отношения с Россией, несмотря на все предупреждения президента США Джо Байдена. При этом на стороне российского президента также остались Индия и ЮАР.
«Индонезия также отказалась присоединиться к санкционной войне против России, и, несмотря на давление, пригласила Путина на саммит G20 на Бали в ноябре», — сообщили в издании.
The Telegraph сообщило, что ряд стран Ближнего Востока строят хорошие отношения с Россией. Среди них Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран и Египет.
«Вместе с Си президент Египта ас-Сиси выступил на Петербургском международном экономическом форуме», — напомнил журналист.
Кемп подчеркнул, что все это резко контрастирует с Западом, который провел саммит G7 и не смог достичь каких-либо результатов.