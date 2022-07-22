Издание The Independent сообщило об охоте британских педофилов на украинских детей в Польше

Минимум десять известных полиции британских педофилов отправились в Польшу за детьми-беженцами с Украины под видом «гуманитарной помощи». Сотрудники миграционной службы провели с мужчинами беседы и попросила покинуть страну.
Бывшие преступники, ранее судимые за сексуальные преступления против детей, попытались воспользоваться беззащитностью несовершеннолетних с Украины. В Польшу прибыли тысячи детей без сопровождения взрослых, передает издание The Independent.
Власти Великобритании после инцидента запретили педофилам посещать те страны, куда приезжают дети с Украины. Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заявило, что власти государств, принимающих украинских беженцев, должны обеспечить их безопасность.