Издание The Guardian: 600 беженцев с Украины попали к «неблагонадежным» британцам

Ряд граждан, принимающих беженцев, признаны «неподходящими». Дело в том, что поиск спонсоров для украинских переселенцев велся в соцсетях, что вызывало опасения у британских волонтеров. По данным The Guardian, в Сети были размещены заявки от неблагонадежных мужчин, а большую часть беженцев составляют женщины и дети.