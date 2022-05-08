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    Издание The Guardian: 600 беженцев с Украины попали к «неблагонадежным» британцам

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Издание The Guardian: 600 беженцев с Украины попали к «неблагонадежным» британцам

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    pixabay.com/PD

    Власти Великобритании вынуждены переселить 600 выходцев с Украины, которые получили визы по программе Homes for Ukraine.

    Ряд граждан, принимающих беженцев, признаны «неподходящими». Дело в том, что поиск спонсоров для украинских переселенцев велся в соцсетях, что вызывало опасения у британских волонтеров. По данным The Guardian, в Сети были размещены заявки от неблагонадежных мужчин, а большую часть беженцев составляют женщины и дети.

    В результате, власти Великобритании пытаются обеспечить порядка 600 украинцев, которые лишились крова. На сегодняшний день они проживают в гостиницах.

    Схема Homes for Ukraine не стала гарантом безопасности. Украинки по-прежнему могут попасть в британские семьи и столкнуться там с эксплуатацией.

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