Издание Rai Al Youm призвало весь мир объединиться и наказать США за санкции против

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Странам Запада нужно выступить против желания США заявить о собственном
превосходстве путем введения санкций против других государств, сообщает британское
издание Rai Al Youm.
Журналисты издания высказались о заморозке 300 миллиардов
долларов резервов российского Центробанка, которую организовал Вашингтон. СМИ сообщило
о бойкоте американской стороны, при этом призвав другие страны выступить против
США.
Rai Al Youm предсказало плачевные последствия действий
Вашингтона. Так, новые санкции разрушают доверие к мировой финансовой системе и
самим США, которые могут по собственному желанию распоряжаться резервами стран.
При этом, отмечается, что все страны мира связаны между
собой в плане экономики. Поэтому санкции в адрес одного государства влечет
печальные последствия и для других, отметили журналисты.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
После этого страны Запада ввели санкции против России. Так,
были заморожены счета отдельных лиц, введены ограничения в отношении
журналистов, литераторов, бизнесменов и спортсменов. На территории России
приостановили деятельность многие западные компании. А американский центробанк
заморозил долларовые резервные активы РФ.