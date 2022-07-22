Издание ProOpen перечислило способы сделать вкусным несладкий арбуз

Сладкий арбуз летом можно найти не всегда. Если человек уже купил фрукт с нежелательным вкусом, можно использовать его как ингредиент для других десертов.
Один из самых оригинальных способов – приготовить арбуз на гриле. Для этого понадобятся небольшие кусочки лакомства, 1,5 столовой ложки лаймового сока, столько же меда. Затем нужно добавить подсолнечное масло. Стоит обмакивать арбуз в «маринад», а после – жарить.
Если работать на кухне долго нет желания, можно приготовить салат. Просто добавить к арбузу немного зелени, уксуса, масла и сыра фета.
Из «неудачного» арбуза можно приготовить и освежающий напиток. Как сообщает издание ProOren.ru, необходимо сбить в блендере основной ингредиент, 8-10 ягод вишни, 1 банан и немного мяты.
Поклонники сладостей могут приготовить щербет. Для этого нужно превратить арбуз в пюре. Стакан «каши» смешать с цедрой лайма и солью, нагреть. Далее добавить пюре и сгущённое молоко. После важно погреть 5-10 минут и убрать в морозилку на 5 часов.