Издание NI посоветовало США готовиться к новым сюрпризам со стороны Путина

США необходимо подготовиться к новым вызовам и сюрпризам со стороны России. Об этом заявил американский политолог Джозеф Най-младший в общении с изданием The National Interest.
С 2017 года стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов сосредоточена на соперничестве с двумя великими державами — Китаем и Россией. Однако она имеет два основных недостатка. Во-первых, Вашингтон не разделяет своих соперников.
«Соединенным Штатам потребуется такая стратегия в отношении России, которая не отдаст эту страну навсегда в объятия Китая», — считает Джозеф Най-младший.
Второй проблемой политолог считает наличие концепции соперничества. Новые типы угроз при этом остаются без внимания.
По словам политолога, США должны пересмотреть свою концепцию. На данный момент стратегия изолирования не является актуальной. Такие методы были применимы во времена холодной войны.
Сейчас нужно направить свою новую стратегию таким образом, чтобы иметь возможность сохранить текущие альянсы: Китай и Россия с одной стороны, а Соединенные Штаты, Европа и Япония — с другой. Управляемая стратегическая конкуренция между ведущими державами должна стать главной. Най уверен, что российский лидер Владимир Путин готовит американскому государству новые сюрпризы, поэтому нужно подготовиться к ним заранее.