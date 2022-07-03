Издание NI посоветовало США готовиться к новым сюрпризам со стороны Путина

Сейчас нужно направить свою новую стратегию таким образом, чтобы иметь возможность сохранить текущие альянсы: Китай и Россия с одной стороны, а Соединенные Штаты, Европа и Япония — с другой. Управляемая стратегическая конкуренция между ведущими державами должна стать главной. Най уверен, что российский лидер Владимир Путин готовит американскому государству новые сюрпризы, поэтому нужно подготовиться к ним заранее.