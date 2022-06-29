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Издание Lifehacker объяснило, как отличить американца за рубежом по семи ужасным приметам

Издание Lifehacker объяснило, как отличить американца за рубежом по семи ужасным приметам
pxhere.com

Американские туристы зачастую сильно выделяются в других государствах своим глупым поведением. Издание Lifehacker объяснило, как отличить гражданина США от других иностранцев в толпе.

Путешественники из Соединенных Штатов Америки ожидают, что все население планеты живет как американцы. Он даже не стараются говорить на языках местных жителей, рассчитывая, что все вокруг владеют английским.

Американцы ярко и часто неуместно одеваются, это особенно актуально для религиозных стран. Туристы из США любят вступать в конфликты с окружающими и отказываются проявлять гибкость в общении с другими людьми.

Граждане США также не торопятся изучать культуру той или иной страны или хотя бы проявлять к ней интерес. Вера в стереотипы о других народах является еще одной глупой приметой американских туристов.

Житель США Рикки Мерф ранее предложил хитрый способ обманывать заправочные станции и платить меньше за топливо на фоне высоких цен на бензин. Американец посоветовал воровать бензин, передает телеканал «360».

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RusNewsToday24
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