Издание Harvard Health Publishing перечислило распространенные болезни ночных работников

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Работа в ночную смену может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Подробнее об этом рассказали исследователи.
Мужчины и женщины, которым приходится работать ночью, позволяют себе перекусы в это время. Подобное увеличивает риски развития сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердца. Исследование показало, что в крови людей, работавших 14 дней в ночную смену, наблюдалось повышение уровня сахара. Это свидетельствует, что они более подвержены риску ряда перечисленных заболеваний.
Однако снизить вероятность развития сахарного диабета, ожирения и болезней сердца все же возможно, отмечает Harvard Health Publishing. Для этого необязательно отказываться от работы в ночную смену. Достаточно изменить время последнего приема пищи.
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