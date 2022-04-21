Издание Harvard Health Publishing перечислило распространенные болезни ночных работников

Мужчины и женщины, которым приходится работать ночью, позволяют себе перекусы в это время. Подобное увеличивает риски развития сахарного диабета, ожирения и заболеваний сердца. Исследование показало, что в крови людей, работавших 14 дней в ночную смену, наблюдалось повышение уровня сахара. Это свидетельствует, что они более подвержены риску ряда перечисленных заболеваний.