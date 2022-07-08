Издание “Фонтанка” опубликовало “список запрещенных артистов”. В него попали Моргенштерн*, Little Big и Земфира

Группа Little Big

Издание “Фонтанка” опубликовало список артистов, чьи выступления якобы признаны нежелательными по версии властей. Как уточняют журналисты издания, список распространяется среди музыкальных промоутеров.

Список прокомментировал изданию один из организаторов концертов, который заявил, что он “правильный” и постоянно дополняется. Он также добавил, что и без списка “все продюсеры прекрасно знают”, кого можно допускать к выступлениям, а кого нельзя.

В список запрещенных артистов вошли ДДТ, “Аквариум”, “Би-2”, “Машина времени”, рэперы Моргенштерн*, Noize MC, Оксимирон, Face*, Каста, Anacondaz, Земфира, Манижа, Монеточка, Гречка, Little Big, “Порнофильмы”, “Элизиум”, “2Маши”, Валерий Меладзе и другие.

Большинство исполнителей, попавших в список, ранее высказывались против военной спецоперации РФ на Украине. Многие также столкнулись с отменой концертов или покинули Россию.

Так, ранее участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская, которые уехали из России в США, в интервью русской службе BBC (заблокирован в России) также рассказали о списке нежелательных артистов, который распространяется среди организаторов концертов. В связи с этим музыканты были вынуждены отменить свои выступления в России.

*признаны в РФ иноагентами