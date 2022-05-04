Издание «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело против Киркорова за богохульный номер

Малофеева возмутило, что певец позволил себе такое, тем более в Светлую Пасхальную неделю. Учредитель «Первого русского» считает, что за эту выходку артист должен понести наказание. С этой целью Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора обратился в Генпрокуратуру России.