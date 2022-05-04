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    Издание «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело против Киркорова за богохульный номер

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Издание «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело против Киркорова за богохульный номер

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Учредитель «Первого русского» Константин Малофеев подал заявление в Генпрокуратуру с просьбой рассмотреть действия певца Филиппа Киркорова на предмет оскорбления чувств верующих. Поводом для этого стало выступление артиста на его юбилейном концерте.

    Малофеева возмутило, что певец позволил себе такое, тем более в Светлую Пасхальную неделю. Учредитель «Первого русского» считает, что за эту выходку артист должен понести наказание. С этой целью Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора обратился в Генпрокуратуру России.

    «В России сильна православная традиция — так, в Российской Империи за богохульство наказывали каторгой. Сейчас согласно статье 148 УК РФ за публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, предусматривается наказание — от штрафа до одного года лишения свободы», — приводит слова Малофеева «Царьград».

    На прошлой неделе Киркоров с размахом отметил 55-летие и устроил грандиозное шоу в Кремлевском дворце. Во время одного из номеров он станцевал на опрокинутом кресте, что возмутило многих верующих людей.

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