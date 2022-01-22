Издание Bild сообщило о планах Германии эвакуировать семьи послов из Украины

МИД Германии уже разрабатывает план по эвакуации семей сотрудников немецкого посольства на Украине в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, план разрабатывается на случай эскалации ситуации на Украине. Родственников дипломатов вывезут из страны.

О планах США эвакуировать семьи своих послов из Украины ранее сообщил американский телеканал Fox News. Госдепартамент позднее не подтвердил в разговоре с РИА Новости эту информацию, заявив, что американцам не нужно рассчитывать на рейсы за счет правительства.

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