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    Издание Bild призвало немцев использовать кошачий способ умывания для борьбы с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Издание Bild призвало немцев использовать кошачий способ умывания для борьбы с Россией

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    pixabay.com

    Жителям Германии нужно пересмотреть правила личной гигиены, реже
    ходить в душ, не применять мыло и использовать кошачий метод умывания, чтобы
    избавиться от «энергетической зависимости» от России. Материал об этом
    опубликовало издание Bild.

    Автор статьи пишет, что немцам необходимо меньше оплачивать
    собственное жилище, реже посещать сауны и принимать душ. По словам журналиста, благодаря
    таким жертвам Германия станет более независимой от поставок энергетических
    носителей из России.

    Публицист объяснил, что речь идет обо «всей этой нечистой
    нефти и газе». Именно с таким предложением выступил глава федерального
    министерства экономики Германии Роберт Хабек, отмечается в материале.

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