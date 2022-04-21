Издание Bild призвало немцев использовать кошачий способ умывания для борьбы с Россией

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Жителям Германии нужно пересмотреть правила личной гигиены, реже
ходить в душ, не применять мыло и использовать кошачий метод умывания, чтобы
избавиться от «энергетической зависимости» от России. Материал об этом
опубликовало издание Bild.
Автор статьи пишет, что немцам необходимо меньше оплачивать
собственное жилище, реже посещать сауны и принимать душ. По словам журналиста, благодаря
таким жертвам Германия станет более независимой от поставок энергетических
носителей из России.
Публицист объяснил, что речь идет обо «всей этой нечистой
нефти и газе». Именно с таким предложением выступил глава федерального
министерства экономики Германии Роберт Хабек, отмечается в материале.
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