Издание Affari Italiani не увидело российского «следа» в подорожании газа

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Радикальное увеличение газовых цен не является следствием
политики Москвы, написал итальянский журналист Антонио Аморози.
Россия непричастна к тренду на рост цен природного газа на
бирже, и топливо начало дорожать еще до февраля, уточняется в материалах Affari
Italiani.
«Цены на газ
начали расти задолго до февраля 2022 года. Да и действия властей США
на энергетическом рынке повышают издержки европейских стран», — говорит
Аморози.
Журналист также отмечает, что власти легко убеждают рядовых
итальянцев в вине России в росте топливных цен, потому что Рим закупает в РФ до
40% всего газа.
Начало года сопровождалось для Италии увеличением цен газа
вдвое и стоимости электроэнергии втрое при подорожании бензина в 1,5 раза.
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