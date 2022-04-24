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    Издание Affari Italiani не увидело российского «следа» в подорожании газа

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Издание Affari Italiani не увидело российского «следа» в подорожании газа

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    pexels.com/PD

    Радикальное увеличение газовых цен не является следствием
    политики Москвы, написал итальянский журналист Антонио Аморози.

    Россия непричастна к тренду на рост цен природного газа на
    бирже, и топливо начало дорожать еще до февраля, уточняется в материалах Affari
    Italiani.

    «Цены на газ
    начали расти задолго до февраля 2022 года. Да и действия властей США
    на энергетическом рынке повышают издержки европейских стран», — говорит
    Аморози.

    Журналист также отмечает, что власти легко убеждают рядовых
    итальянцев в вине России в росте топливных цен, потому что Рим закупает в РФ до
    40% всего газа.

    Начало года сопровождалось для Италии увеличением цен газа
    вдвое и стоимости электроэнергии втрое при подорожании бензина в 1,5 раза.

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