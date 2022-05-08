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    Избитая украинцем девушка рассказала о притеснении русских в Испании

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Избитая украинцем девушка рассказала о притеснении русских в Испании

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    pixabay.com

    Российские граждане, проживающие на территории Испании, вынуждены сталкиваться с постоянными притеснениями в свой адрес. Об этом рассказала девушка, которая подверглась нападению со стороны украинского беженца.

    Кристина отметила, что предвзятое отношение к русским встречается повсеместно. По словам россиянки, ее знакомые советуют не озвучивать свою национальность, передают «Известия». Однако она не послушалась предупреждения и была избита украинцем. 

    «Я хочу дать огласку этой ситуации, потому что тут притесняют русских. Я хочу бороться за русских. У меня поцарапали машину, это были тоже украинцы, они поцарапали ее ключом», — рассказала Кристина.

    Девушка давно является владелицей кафе в испанском городе Ориуэла Коста. Недавно она взяла на работу беглого украинца, который через некоторое время и избил Кристину вместе с ее русскоговорящим супругом. 

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