Избитая украинцем девушка рассказала о притеснении русских в Испании

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Российские граждане, проживающие на территории Испании, вынуждены сталкиваться с постоянными притеснениями в свой адрес. Об этом рассказала девушка, которая подверглась нападению со стороны украинского беженца.
Кристина отметила, что предвзятое отношение к русским встречается повсеместно. По словам россиянки, ее знакомые советуют не озвучивать свою национальность, передают «Известия». Однако она не послушалась предупреждения и была избита украинцем.
«Я хочу дать огласку этой ситуации, потому что тут притесняют русских. Я хочу бороться за русских. У меня поцарапали машину, это были тоже украинцы, они поцарапали ее ключом», — рассказала Кристина.
Девушка давно является владелицей кафе в испанском городе Ориуэла Коста. Недавно она взяла на работу беглого украинца, который через некоторое время и избил Кристину вместе с ее русскоговорящим супругом.