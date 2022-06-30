Избавить Донецк от обстрелов: военкор показал, как бойцы ДНР ведут контрбатарейный огонь на Авдеевском направлении

Навсегда прекратить обстрелы Донецка с украинских позиций можно лишь освободив всю территорию республики от ВСУ. Именно этим занимается противотанковая дивизия ДНР на Авдеевском направлении. Военнослужащие НМ рассказали спецкору «Народных Новостей», в чем заключается их работа, а также как им помогают обычные граждане России.
Обстановка в донецком аэропорту, где располагается противотанковая дивизия, крайне непростая, говорит военнослужащий с позывным Чуб. Прямо во время короткого интервью слышны выстрелы артиллерии. К счастью, нашей. Гаубицы работают по позициям украинских войск, откуда они регулярно обстреливают мирное население Донецка.
«Мы находимся в аэропорте. Обстановка стабильно напряженная. В основном идет контрбатарейная артиллерийская работа. Так как мы являемся противотанковым дивизионом, наша основная задача — выявление и уничтожение техники противника, а также укрепление ДОТов, ДЗОТов и так далее. За моей спиной работает наша артиллерия по направлению авдеевской воинской части, откуда противник ведет огонь по городу. Они выполняют контрбатарейный огонь», — пояснил Чуб.
Военнослужащий ДНР, который ведет беспрерывное наблюдение за районом потенциального появления противника, рассказал, как организована работа противотанковой бригады.
«Особо опасные танковые места — вот это поле перед нами и две прогалины. В основном они работают по нам с земли, то есть мы их не видим. В этом случае есть карточка огня — корректируем ее. Пишем, откуда работают, взываем «арту», и их накрывают. Это наша задача. Но основная — не пропустить бронетехнику, если будет проходить», — пояснил военный.
Отличным подспорьем для выполнения боевой задачи военных ДНР стал гуманитарный груз, привезенный прямо в аэропорт Донецка волонтерами Общероссийского Народного фронта. руководитель регионального отделения ОНФ Донецкой Народной Республики, а также Народной дружины Владимир Тараненко рассказал, что силами простых россиян удалось собрать все самое необходимое.
«Сегодня в рамках проекта ОНФ работает фонд помощи военнослужащим Народной милиции ЛДНР. Сегодня мы привезли ее. Все необходимое было собрано гражданами России. Здесь все: и бинокли, и шлемы, и форма, и квадракоптеры, и берцы — все самое необходимое. Заявка прорабатывалась с ребятами, это им действительно нужно. Сейчас мы находимся на их позиции, где произвели передачу, чтобы облегчить выполнение боевых задач, приблизить нашу победу», — рассказал Тарасенко.
Действительно, гуманитарный груз можно смело назвать бесценным, считает Чуб. Привезенная оптика значительно расширит «зрение» военных, позволяя выполнять боевые задачи значительно эффективнее.
«Товарищи подарили новую каску, оптику для наблюдений, «квадрик», которым можно заранее выявлять технику, а потом уничтожать. Это все очень поможет: чем дальше мы видим — тем лучше. Наши противотанковые задачи выполняются на дистанции до 4000 метров. Штатная оптика не позволяет выполнять подобные задачи, а подаренная — безусловно будет», — пояснил он.
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