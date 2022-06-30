Избавить Донецк от обстрелов: военкор показал, как бойцы ДНР ведут контрбатарейный огонь на Авдеевском направлении

«Особо опасные танковые места — вот это поле перед нами и две прогалины. В основном они работают по нам с земли, то есть мы их не видим. В этом случае есть карточка огня — корректируем ее. Пишем, откуда работают, взываем «арту», и их накрывают. Это наша задача. Но основная — не пропустить бронетехнику, если будет проходить», — пояснил военный.