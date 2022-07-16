Из-за санкций Европа лишилась электрических внедорожников MW Spartan EV на базе УАЗ «Хантер»

Разработку электрического внедорожника «УАЗ Хантер» пришлось отложить на неопределенный срок, об этом сообщили в группе Sollers (владеет УАЗом). Машины планировалось продавать в Европе под брендом Spartan в сотрудничестве с чешской компанией MW Motors, однако от этой идеи пришлось отказаться из-за санкций и политической ситуации.





«Из-за санкций и, мягко говоря, сложных отношений с Чехией, проект Spartan поставлен на паузу», — пояснил официальный представитель Sollers. О том, сколько электромобилей на базе «УАЗ Хантер» уже выпущено и планирует ли Ульяновский автозавод реализовать идею электрификации самостоятельно, в Sollers не уточнили.

Впервые электрический внедорожник Spartan показали осенью 2021 года. Его разработкой занималась MW Motors по заказу горнодобывающей компании из Великобритании. УАЗ помогал сертифицировать модель, а также консультировал чешских инженеров по техническим вопросам.





Пилотную партию электромобилей на базе «УАЗ Хантер» должны были собрать на Ульяновском автозаводе в феврале 2022 года. Внедорожник с электромотором мощностью 163 л.с. и запасом хода 262 км в Европе намеревались продавать по цене от 40 тыс. евро. Элементы шасси оставили без изменений, как и механическую коробку передач.