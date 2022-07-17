Из-за России Германия вынуждена возобновить работу 16 старых угольных и мазутных электростанций

Канцлер Олаф Шольц заявил, что решение Германии возобновить работу угольных и мазутных электростанций для уменьшения нехватки энергии из-за войны на Украине носит временный характер. Правительство по-прежнему привержено делу борьбы с климатическим кризисом.

В субботнем видеообращении Шольц выразил сожаление по поводу решения Германии запустить 16 бездействующих электростанций, работающих на ископаемом топливе, и продлить разрешение на эксплуатацию еще 11 из-за опасений дальнейшего сокращения поставок природного газа из России.

Тот факт, что из-за действий России на Украине нам теперь приходится временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже вывели из эксплуатации, — это печально. Но это только на очень короткий промежуток времени.

Олаф Шольц





Шольц настаивал на том, что Германия по-прежнему привержена прекращению выбросов парниковых газов к 2045 году — самому раннему сроку для любой крупной промышленно развитой страны — и отметил недавний пакет мер, одобренный парламентом для ускорения внедрения возобновляемых источников энергии. «Мы хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом», — сказал он.

Но защитники окружающей среды говорят, что правительство могло бы сделать гораздо больше, включая введение общего ограничения скорости и ограничение внутренних рейсов для экономии топлива. Активисты климатической кампании также недавно заблокировали основные дороги в Берлине и его окрестностях в знак протеста против планов новых нефтегазовых проектов в Северном море.

Шольц и министр энергетики страны Роберт Хабек исключили продление срока эксплуатации трех оставшихся в Германии атомных электростанций после окончания этого года, утверждая, что это не решит энергетических потребностей Германии.