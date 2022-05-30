Из-за площадки SpaceX Starbase и местного пляжа в Бока-Чика на власти Техаса подали в суд

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Илон Маск показал транспортировку гигантского космического корабля Starship на стартовую площадку Starbase

Sierra Club и другие организации подали иск против властей Техаса по поводу закрытия пляжа Бока-Чика из-за компании SpaceX. Ожидается, что 1 июня судья рассмотрит иск об ограничении доступа на пляж в Южном Техасе в связи с деятельностью SpaceX по программе Starship.

Sierra Club, племя Carrizo/Comecrudo из Техаса и некоммерческая организация Save RGV объединились в судебном процессе против Главного земельного управления Техаса, земельного комиссара Техаса Джорджа П. Буша и округа Кэмерон в Техасе за периодическое закрытие пляжа Бока-Чика для SpaceX. Пляж Бока-Чика находится недалеко от площадки SpaceX Starbase, где строятся прототипы ракет Starship и их сверхтяжелые ускорители.

Спорный пляж Бока-Чика находится неподалёку от Starbase. В настоящее время площадка Starbase проходит экологическую экспертизу Федерального авиационного управления США, планируя получить разрешение на орбитальный запуск сверхтяжелой ракеты.





Ракета предназначен для доставки людей и грузов на Луну, Марс и в другие отдаленные места. Основатель Илон Маск также сказал, что поселение на Марсе и исследование дальнего космоса станут возможными благодаря возможности повторного использования.

В иске говорится, что пляж был закрыт на 196 часов (что эквивалентно примерно 8 дням) в первые три месяца 2022 года, а в 2021 году он был закрыт более 600 часов (примерно 25 дней).