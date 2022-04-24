Из-за ошибки в коде пользователи голландского аукциона NFT-проекта AkuDreams лишились 11 539 ETH

загрузка...

Из-за ошибки программистов AkuDreams, голландский аукцион NFT-проекта завершился потерей средств пользователей. Свыше 11 539 ETH (33,93 млн. долларов по курсу продажи Ethereum на текущий момент) оказались навсегда заблокированы в смарт-контракте.

«$34 млн, или 11 539 ETH, навсегда заблокированы в смарт-контракте AkuDreams. Они не могут быть извлечены отдельными пользователями или командой проекта», — написал разработчик под ником 0xfoobar.

По итогам аукциона проигравшие участники должны были забрать свои ETH, но из-за ошибки в логике контракта они не могут использовать функцию emergencyWithdraw (), отвечающую за вывод средств.

По словам 0xfoobar, команда проекта также не имеет возможности вывести активы «из-за неправильной математики инкремента».

Команда AkuDreams подтвердила информацию об ошибке и заявила, что инцидент произошел вследствие «незлонамеренного эксплойта». Основатель NFT-проекта Gangster All Star под ником 0xInuarashi объяснил, что «кто-то смог нарушить работу processRefunds (), разместив ставку из контракта».

К чести площадки, разработчики AkuDreams пообещали, что компенсируют потери пользователей (по 0,5 ETH каждому потерпевшему). Возврат средств произведут в понедельник или вторник — для этого задействуют резерв казначейства проекта.

Берите правильных разработчиков для своих проектов.