Из-за новых санкций Apple откажется от китайской флеш-памяти для iPhone

После введения более строгих ограничений для экспорта со стороны США Apple вынуждена была отказаться от поставок чипов флеш-памяти китайского производства. Предполагалось, что американская корпорация будет закупать NAND-память от китайского поставщика YMTC, однако теперь оказалась «за бортом».





Предполагалось, что 40% NAND-памяти, необходимой для iPhone, будут закупать именно у YMTC. Однако теперь Apple придётся договариваться с Samsung, SK Hynix и другими производителями не из КНР.

Китайская YMTC должна была поставлять Apple свою 128-слойную флеш-память 3D NAND для использования в iPhone. При этом она была на 20% дешевле аналогов. Это позволило бы технологическому гиганту оказать дополнительное давление на других поставщиков и заставить его снизить цены.

Также предполагалось, что iPhone с чипами памяти YMTC будет продаваться только на китайском рынке, однако один из источников утверждает, что эту память планировали использовать и в глобальных версиях.

В настоящее время чипы YMTC не используются ни в каких продуктах Apple, но, по словам Брента Фредберга, директора по инвестициям Brandes Investment Partners в Сан-Диего, в будущем они рассматриваются в этом качестве на мировом рынке.

Что касается китайского рынка, то там никаких ограничений нет. При этом, если правительство США не ослабит экспортный контроль, Apple, вероятно, будет полагаться на других поставщиков. Однако это может привести к удорожанию смартфонов.