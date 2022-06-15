«IZ»: в России будет доступен новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика

Держатель карты «Мир» создает QR-код на своем смартфоне и показывает его для считывания сканером. Об этом сообщили представители национальной платежной системы. В банке «Открытие» добавили, что новая функция предусматривает создание QR-кода в мобильном приложении и в MirPay.