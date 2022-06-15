«IZ»: в России будет доступен новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика

Банки, выпускающие и обеспечивающие прием карт «Мир», с 25 октября смогут проводить операции оплаты и возврата с применением QR-кодов. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на бюллетень национальной платежной системы.
Авторы документа заявили, что эти операции будут проводиться после аутентификации держателя карты. В пресс-центре платежной системы подчеркнули, что QR-коды позволят оплачивать товары и услуги через смартфон без предъявления карты банка.
Держатель карты «Мир» создает QR-код на своем смартфоне и показывает его для считывания сканером. Об этом сообщили представители национальной платежной системы. В банке «Открытие» добавили, что новая функция предусматривает создание QR-кода в мобильном приложении и в MirPay.