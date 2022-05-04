Из корпоративного отпуска — в простой. «АвтоВАЗ» не возобновит производство 11 мая

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4 мая «АвтоВАЗ» ушёл в очередной корпоративный отпуск, возобновление производства планировалось 11 мая. Однако, как оказалось, завод не восстановит производство, как предполагалось изначально: вместо этого он уйдёт в простой. Всё из-за нехватки комплектующих. Об этом сообщил зампредседателя профорганизации предприятия Валерий Королев.





«С 11 по 13 мая будет введен простой, есть приказ. [Электронных] компонентов еще не накопили. На этот период будут организованы временные работы», — сказал Валерий Королев.

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей в Тольятти и Ижевске в ограниченном объеме после планового корпоративного отпуска с 4 по 24 апреля, но сегодня был объявлен очередной корпоративный отпуск, а после него — простой. Также ранее в компании сообщали, что с 6 июня произойдет переход на четырехдневный режим работы сроком на три месяца в связи с кризисом с поставками электронных компонентов.