Из дома актрисы Веры Глаголевой украдена коллекционная шайба Александра Овечкина

Анна Нахапетова обратилась в органы с заявлением, в котором сообщила о краже вещей из дома ее матери. Особняк Глаголевой находится Одинцовском городском округе Московской области. Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершила домработница, которую наняли всего несколько месяцев назад.