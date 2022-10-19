Из дома актрисы Веры Глаголевой украдена коллекционная шайба Александра Овечкина

Дочь актрисы Веры Глаголевой была вынуждена обратится в полицию в связи с неприятным инцидентом. Как рассказали обозреватели «MK.RU», в доме артистки совершена кража.
Анна Нахапетова обратилась в органы с заявлением, в котором сообщила о краже вещей из дома ее матери. Особняк Глаголевой находится Одинцовском городском округе Московской области. Сотрудники полиции выяснили, что кражу совершила домработница, которую наняли всего несколько месяцев назад.
Уборщица совершала кражи несколько раз подряд, причем вещи, которые она забирала из дома, подозреваемая выставляла на продажу, указывая свой номер телефона. Сообщается, что домработница созналась в краже шести вещей, среди них была коллекционная шайба хоккеиста Александра Овечкина, мужа младшей дочери Глаголевой.