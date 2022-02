Из чего можно сделать стаканчики для рассады своими руками

Не за горами дачный сезон, и моя мать уже скупает семена болгарского перца. Говорит, пока высадит их в стаканчики и поставит на балконе. Когда взойдет рассада, перевезет ее на дачу. Как раз к сезону высадки подоспеет. В этом году мама решила сделать стаканчики для рассады своими руками. Ведь так более экологично!

Раньше она взращивала рассаду в пластиковой таре. И хоть использовала ее по несколько раз, всё равно было много испорченной. Выбрасывали более 20 стаканчиков за сезон. Чтобы сделать свое хобби более экологичным, мама решила мастерить стаканчики для рассады своими руками из разлагаемого вторсырья.

Стаканчики от кофе для рассады

Одна моя коллега никогда не выбрасывает бумажные стаканчики от кофе. Собирает их по офису, тщательно вымывает и несет домой. Оказывается, она выращивает в них рассаду. Это довольно прочная тара благодаря покрытию из полипропиленовой пленки. Только не забудьте сделать несколько отверстий на дне для стока лишней воды.

Стаканчик из фильтра от кофе

Есть предложение и для счастливых обладателей домашних кофемашин. В использованные фильтры от кофе вы можете садить рассаду. Правда, объем такой тары совсем невелик. Зато семена получат дополнительную пользу от кофейного жмыха на фильтре.

Рассада в стаканчике от йогурта

Учитывая то, что такие упаковки из-под йогурта сделаны из твердого пластика, они не совсем экологичны. Зато многоразовые. Сделайте шилом несколько проколов в донышках и смело сажайте семена. В конце сезона просто вымойте тару и сложите друг в дружку. Отложите стаканчики до следующего года.

Стаканчики для рассады из втулок

Наверное, наиболее экологичный вариант тары для рассады — втулки от туалетной бумаги. Единственный минус — в них нет дна. Поэтому следует сделать 4 надреза с одной стороны и завернуть края внутрь. Закрепите их скотчем или скрепкой.

Если вы поместите такую тару вплотную друг к другу в судочек, то и дно формировать не нужно. Поговаривают, что рассаду можно высаживать в открытый грунт вместе с втулкой. Ведь она состоит из переработанной бумаги и быстро разлагается.

Бумажные стаканчики для рассады своими руками

А еще вы можете сделать разлагаемую тару из газет. Но тут уж точно не обойтись без скотча. Страницу газеты сложите вдвое и сверните в цилиндр. Нижний край подогните, как конверт, и зафиксируйте скотчем. Заполните стаканчик грунтом, высадите рассаду. Готово!

Стаканчики из тетрапака

Ну, тут всё просто! Упаковку от молока, сока или кефира разрежьте поперек пополам, внутри тару тщательно вымойте и обсушите. Заполните емкости грунтом, высадите семена. Если верхняя часть выпуклая, обрежьте края. А отверстие закройте изнутри газетой или пленкой.

Но это еще не все экологичные варианты емкостей для растений. К примеру, рассаду редиса в этом году мама планирует вырастить в яичном лотке. Для микрогрина это вообще идеальный вариант. Если заинтересовала идея, следуйте по ссылке. А какую тару для рассады предпочитаете вы? Делитесь опытом!

