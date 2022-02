Из чего делают магазинные сосиски

Безусловно, сосиски завоевали всенародную любовь благодаря своему вкусу, простоте приготовления и практичности. Уставшая хозяйка, ленивый холостяк или ребенок без навыков кулинарии легко приготовит несложный ужин. А знаете ли вы, из чего делают сосиски, которые мы покупаем в магазине?

О составе этого продукта ходит много легенд. Так как на полках супермаркетов мы видим лишь результат производства, это открывает широкую нишу для домыслов. Чего я только не слышала! В статье я собрала самые распространенные мифы о составе сосисок и разобралась, правдивы ли они.

Из чего делают сосиски и можно ли их есть

Крахмал и соя

Многие уверены, что в продающихся в магазине сосисках слишком много сои и крахмала. Согласно ГОСТу, даже в сосисках самого высокого качества должно быть не менее 50 % мясного сырья. Все остальные ингредиенты — это сыр, сливки, молоко, яичный меланж и прочие продукты. Конечно, в сосисках может встречаться крахмал, но не в таких больших количествах, чтобы переживать об этом. Кроме того, крахмал или сою сложно назвать вредными продуктами.

Рога и копыта

Бытует мнение, что для производства сосисок используют обрезки и всяческие остатки, а не хорошее мясо. Люди, знакомые с мясной промышленностью точно в это не верят. Ведь они знают, что первый этап производства на любом мясном заводе заключается в извлечении мяса из туши. То есть, все ненужное отсеивается сразу же.

Жира больше, чем мяса

Безусловно, жир в сосисках есть. Без него продукт был бы сухи, без сочности. Но жиром не заменяют мясо. Согласно ГОСТу, его количество, например, в молочных сосисках допускается в размере 28 % от всей массы. Кроме того, жиры нужны для нормальной работы нашего организма. Внимательно читайте состав и выбирайте более или менее жирные сосиски.

Качественные сосиски только в натуральной оболочке

Можно с уверенностью сказать, что качество мяса, используемого для приготовления сосисок в разных оболочках, не отличается. Тут уже дело вкуса. Кому-то по душе целлофановая оболочка, кому-то — коллагеновая, а кому-то — натуральная.

Хорошие сосиски только по ГОСТу

Сложно сказать, правда это или нет. ГОСТ подразумевает единый рецепт, но возможны и некоторые различия. Например, использование белого перца вместо черного или кардамона вместо мускатного ореха. Если вы видите знак ТУ, а не ГОСТ, это вовсе не значит, что сосиски плохие. Дело лишь в том, что производитель решил добавить в рецептуру другой ингредиент. Это могут быть майоран, грибы, сыр или что-то другое.

Можно ли есть сосиски? Определенно, да. Внимательно читайте состав и отдавайте предпочтение тем фирмам, которым доверяете. Сейчас индустрия предлагает огромный выбор вкусовых оттенков этого мясного продукта, которые помогут разнообразить ваше меню. Читайте, какие блюда можно приготовить из сосисок!

