из 1023 автомобилей новых моделей всего 56

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В распоряжении группы Avtograd news во ВКонтакте оказался производственный план «АвтоВАЗа», согласно которому после отпуска завод в Ижевске, где выпускают семейство Lada Vesta, начнeт производственную деятельность 25 апреля.

С 25 по 29 апреля будет собрано 1 023 автомобилей, это сходится с предыдущими слухами. Примечательно, что доля новой Lada Vesta составляет лишь 5,5% или 56 машин.

Так будет продолжаться в течение неопределённого времени, при этом доля предыдущей модели будет постепенно снижаться. При этом точной даты полного замещения одного поколения другим на заводе не называют, так как это сложно спрогнозировать.





Напомним, начало продаж обновленной Lada Vesta запланировано на середину 2022 года, но точной даты выхода и цен пока что производитель не публиковал.

Всего на двух заводах «АвтоВАЗа» в период с 25 по 29 апреля запланирован выпуск 5 453 автомобилей различных моделей.