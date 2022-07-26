Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей после поцелуя с Басковым

Популярный блогер Анастасия Ивлеева вызвала целую бурю обсуждений после того, как поцеловалась с певцом Николаем Басковым на фестивале VK Fest. Вскоре после этого Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей.
Настя после фестиваля взяла интервью у спортсменки, тренера и блогера Валерии Чекалиной. Ивлеева выразила восхищение своей собеседницей, признавшись, что тоже хочет завести детей.
«Что я делаю не так!? Почему у меня нет детей? Я ведь даже целовалась с Басковым!» — возмутилась Ивлеева.
В ответ на эту реплику Чекалина с иронией заметила, что одного поцелуя недостаточно, чтобы забеременеть от Баскова.