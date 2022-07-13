Iveco уходит из России, и «дело тут не в финансах»

Iveco сообщила о уходите из России. У итальянской компании было совместное предприятие «Ивеко-АМТ» (итальянцам принадлежало 33% СП) в городе Миасс Челябинской области, которое выпускало автобусы и грузовики для серьезного бездорожья. Они пользовались спросом в нефтегазовой сфере, лесозаготовительной и горнодобывающей отраслях.





В марте 2022 года компания сообщила о прекращении продаж своей продукции в России в связи с военной операцией на Украине, а сейчас принято решение об уходе с российского рынка. Об этом заявил генеральный директор Iveco Геррит Маркс (Gerrit Marx). «Мы передали долю совместного предприятия в России нашему бывшему партнеру, “АМТ”», — сказал он. На вопрос о финансовой стороне вопроса, Геррит Маркс ответил, что «дело тут не в финансах».